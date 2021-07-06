В Москве выявили 5 498 новых случаев коронавируса

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 5 498 новых случаев COVID-19. Выздоровел за это время 6 019 человек., сообщает Оперативный штаб

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 2 536 человек, выписали при этом 2 112 пациентов.

За последние сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах. По данным Оперштаба, без клинических проявлений зафиксировали 2 817 (12,1%) случаев.

Всего в России зарегистрировано 5 658 672 случая (+0,41%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста за сутки отмечены в Чукотском автономном округе – 0,12%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.