Производители и ритейлеры попросили мэрию Москвы сдвинуть сроки вакцинации сотрудников

Производители и продуктовые ритейлеры попросили мэрию Москвы сдвинуть сроки обязательной вакцинации сотрудников. Несколько компаний заявили, что не успевают привить 60% сотрудников до 15 июля, сообщают СМИ.

В обращении ассоциации "Русбренд" говорится, что запись на вакцинацию от коронавируса уже растянулась до августа, а количество доступных вакцин сокращается.

Ассоциация предлагает до 15 августа не применять санкции против тех, кто не успеет выполнить требования мэрии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.