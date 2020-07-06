Москвичи назвали любимые парки

Жители столицы рассказали, где больше всего любят проводить время и назвали любимые парки Москвы.

За "Зарядье" проголосовали 10,79%, за ВДНХ – 52,49%, за Парк им. Горького – 36,72%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.