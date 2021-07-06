Ученые спрогнозировали появление новых мутаций коронавируса

Ученые прогнозируют появление 22 новых мутаций коронавируса. Согласно исследованиям, они появятся в ближайшие четыре месяца.

Специалисты из США впервые смогли создать модель, которая может предсказывать мутации в Spike-белке коронавируса. Это позволит точнее прогнозировать развитие пандемии и заранее разрабатывать вакцины против будущих штаммов.

Российские ученые напомнили, что лучшей защитой от новых мутаций коронавируса является вакцинация. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.