В Москве среди привитых от коронавируса разыгрывают автомобили

В Москве среди вакцинировавшихся от коронавируса горожан разыгрывают автомобили. Новых победителей, тех, кто получил первый компонент за последнюю неделю, назовут уже 7 июля.

Регистрироваться не нужно – данные участников попадают в систему автоматически.

Розыгрыши призов проходят по средам в эфире телеканала Москва 24 в 19:10.

Проверить, стали ли вы победителем, также можно на сайте mos.ru по номеру полиса ОМС или паспорта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.