Россиянам стали чаще приходить платежки с несуществующими долгами

Платежки с несуществующими долгами все чаще стали приходить жителям Москвы и Подмосковья, Петербурга, Ленинградской области и других регионов.

В прошлом году цены на ЖКУ снизились, и теперь управляющие компании и расчетные центры пытаются поднять все долги. По мнению экспертов, это и приводит к многочисленным ошибкам.

По другим версиям, так управляющие компании просто пытаются погасить свои долги за счет граждан.

Если вы получили подобные документы, позвоните в расчетный центр или управляющую компанию и сообщите об ошибке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.