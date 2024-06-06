Офальмолог рассказала, как подобрать качественные солнцезащитные очки

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что следует иметь в виду, перед покупкой очков для защиты глаз от ультрафиолета. Так, она отметила, что лучше отдать предпочтение аксессуарам с надписью UV 400. Она означает, что такие очки защищают глаза от 99% ультрафиолетовых лучей.

Кроме того, некоторые очки имеют поляризационные фильтры, которые не пропускают блики. Такие модели стоит выбирать рыбакам или автовладельцам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.