Ракова заявила, что каждый третий москвич получает социальную помощь

Каждый третий москвич в данный момент получает социальную помощь. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова на открытии конференции "Компас социальной работы". Она проходит в преддверии Дня соцработника.

Мерами социальной поддержки охвачено более 4,5 миллиона человек. Чтобы понимать их запрос, в Москве используют современные технологии управления.

По словам Раковой, в ближайшее время предстоит поработать над системой реабилитации людей с инвалидностью. Эту сферу специалисты по социальной работе будут развивать вместе с медициной. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.