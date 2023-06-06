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11:45

Общество

Число россиян с доходом выше среднего выросло почти на 10 млн – исследование

Число россиян с доходом выше среднего выросло почти на 10 млн – исследование

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Число россиян с доходом выше среднего увеличилось на девять миллионов и составило 53 миллиона человек. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

Таким образом доля населения с ежемесячными доходами от 45 тысяч рублей выросла до 36%. Как поясняют специалисты, увеличение зарплат происходит в отраслях и регионах, где есть дефицит квалифицированных кадров. Рост стоимости жизни в совокупности с нехваткой рабочих рук вынуждает работодателей поднимать заработную плату.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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