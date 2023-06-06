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11:30

Общество

В России предложили ввести отчисления за капремонт для владельцев апартаментов

В России предложили ввести отчисления за капремонт для владельцев апартаментов

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Для жителей апартаментов в России могут обозначить единые тарифы. Над документом в данный момент трудится рабочая группа в Госдуме, сообщили СМИ.

В первую очередь планируют ввести обязательные отчисления за капремонт и уравнять оплату за ЖКУ по аналогии с квартирами. Кроме того, депутаты хотят определить минимальный набор обязательных услуг. Например, на данный момент на апартаменты не распространяется пункт по уборке подъездов и каждая управляющая компания может сама устанавливать как стоимость, так и перечень услуг, которые готова предоставлять жителям.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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