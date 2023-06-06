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Общество

Риелторскую деятельность предложили лицензировать в России

Риелторскую деятельность предложили лицензировать в России

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Риелторскую деятельность в России хотят лицензировать и создать специальный реестр наподобие базы нотариусов. Соответствующий законопроект подготовили депутаты.

Предполагается, что за некачественные услуги посредники должны нести ответственность. На данный момент это нигде в законах не прописано. Кроме того, новый документ сделает работу рынка более прозрачной.

В Федеральной нотариальной палате идею поддержали. А эксперты заявили, что новые нормы могут сделать услуги риелторов значительно дороже. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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