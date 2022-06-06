Пострадавшего пожарного выписали из больницы после ЧП в БЦ на западе Москвы

Пострадавшего при тушении крупного пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" в Москве пожарного выписали из больницы. Об этом сообщили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.