Свыше 15 тысяч дополнительных рабочих мест создадут московские компании

Более 15 тысяч рабочих мест создали московские компании для сотрудников под риском увольнения. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сбербанк снизил требования к возрасту заемщиков по льготной ипотеке до 18 лет с 21 года.

Порядка 120 стран готовы принять туристов из РФ, но реальных зарубежных направлений 6–7. Об этом заявили в ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь".