Метеоролог спрогнозировал ливни с грозами в Москве к концу недели

В Москве сегодня, 6 июня, тепло и солнечно – воздух наконец-то прогреется до своей климатической нормы, а именно до 21 градуса.

Как сообщают синоптики, в течение недели температура будет повышаться. В четверг ожидается жара до 27 градусов, а ближе к выходным – ливни с грозами. Детали прогноза погоды – у штатного метеоролога Никиты Поповнина.