Россияне попросили отменить обязательное ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы

Россияне просят отменить обязательное ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Кроме того, многие жалуются, что просто не могут найти времени на поход в клинику.

Можно ли сэкономить на тестах? И есть ли шанс, что требование скоро отменят? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.