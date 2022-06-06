Телеканал Москва 24 разыграет фирменную ветровку. Для того чтобы получить подарок, нужно выполнить несколько условий: подписаться на телеграм-канал "Москва 24", кликнуть на кнопку "Участвую" под постом розыгрыша и ждать результатов.

Победители будут выбраны 13 июня с помощью генератора случайных чисел. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.