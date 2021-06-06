Москвичам рассказали, какие ограничения действуют в Сингапуре из-за пандемии

Летние выходные москвичи проводят в любимых городских районах. Например, открылась знаменитая Яма на Хохловской площади, многие отправляются на Патриаршие.

При этом в других странах продолжают действовать жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса. Так, в Сингапуре обязательное ношение масок не отметилось с прошлого года. А с 8 мая власти страны продлили обязательный двухнедельный карантин для приезжающих до 21 дня, причем за собственный счет. Если число инфицированных начнет падать, то правительство обещало к 13 июня ослабить ограничения.

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