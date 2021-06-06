Москвичам рассказали, какие ограничения действуют в других странах из-за пандемии

Летние выходные москвичи проводят в любимых городских районах. Например, открылась знаменитая Яма на Хохловской площади, многие отправляются на Патриаршие пруды.

В других странах продолжают жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса. Так, в Норвегии 11 июня появятся ковидные паспорта, они будут действовать для свободного передвижения по всей стране. При этом, несмотря на нехватку вакцины, в Норвегии привились уже более двух с половиной миллионов человек при населении чуть больше 5 миллионов.

Подробнее о других странах – в сюжете телеканала Москва 24.