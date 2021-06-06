Москвичам рассказали о ценах на черешню

Пока одни москвичи разглядывали меню на ПМЭФ и удивлялись блинчикам за шесть тысяч рублей, другие обнаружили на столичных прилавках черешню за четыре тысячи. В какую сумму в среднем обойдется килограмм ягоды – в сюжете телеканала Москва 24.