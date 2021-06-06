На 6 июня в Москве объявили желтый уровень погодной опасности

На 6 июня в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о сильном ветре, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Во второй половине дня ожидаются дожди с грозами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.