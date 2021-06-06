Москвичи поделились красивыми кадрами рассвета

Москвичи по традиции делятся кадрами рассвета с телеканалом Москва 24. Сегодняшнее впечатляющее видео снял ведущий канала Наиль Губаев. Солнце встало в 3 часа 49 минут, при этом день все еще прибавляется.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

