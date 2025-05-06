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06 мая, 16:15

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На ВДНХ станцевали "Вальс Победы"

На ВДНХ станцевали "Вальс Победы"

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6 мая возле главного входа на ВДНХ состоялась патриотическая акция "Вальс Победы". Около четырехсот студентов столичных колледжей, одетых в костюмы 1940-х годов, закружились в танце под "Майский вальс".

Эту песню впервые исполнил в 1985 году заслуженный артист Российской Федерации Ярослав Евдокимов. Музыку написал композитор Игорь Лученок, автором слов стал поэт-фронтовик Михаил Ясень. Сегодня этот вальс является одним из музыкальных символов Дня Победы.

На мероприятии присутствовали почетные гости: ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, дети войны, блокадники, труженики тыла.

С участниками и гостями акции пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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Сюжет: 80 лет Победы
обществогородвидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

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