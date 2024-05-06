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06 мая, 14:15

Общество

Более трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве 7 мая

Более трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве 7 мая

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Синоптики спрогнозировали, что в ночь на вторник, 7 мая, в столице может пойти сильный дождь. Есть вероятность, что в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков.

На данный момент в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Как будет меняться ситуация с погодой в течение дня и есть ли надежда на потепление? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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