Более трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве 7 мая

Синоптики спрогнозировали, что в ночь на вторник, 7 мая, в столице может пойти сильный дождь. Есть вероятность, что в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков.

На данный момент в столице объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Как будет меняться ситуация с погодой в течение дня и есть ли надежда на потепление? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

