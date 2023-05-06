Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы.

Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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06 мая, 20:30

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Так, задержанный после подрыва машины Захара Прилепина признался, что работал по заданию спецслужб Украины. Как сообщили в Следственном комитете, чтобы ликвидировать писателя, в Россию он приехал в 2022 году.

По данным ведомства, мужчина заложил взрывное устройство в автомобиль и привел его в действие дистанционно.

Несколько станций метро в центре города закроют для выхода пассажиров утром 7 и 9 мая. Об этом сообщает Дептранс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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