Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы.

Так, задержанный после подрыва машины Захара Прилепина признался, что работал по заданию спецслужб Украины. Как сообщили в Следственном комитете, чтобы ликвидировать писателя, в Россию он приехал в 2022 году.

По данным ведомства, мужчина заложил взрывное устройство в автомобиль и привел его в действие дистанционно.

Несколько станций метро в центре города закроют для выхода пассажиров утром 7 и 9 мая. Об этом сообщает Дептранс.

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