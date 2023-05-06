Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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06 мая, 17:30

Общество

Акции ко Дню Победы проходят в Москве

Акции ко Дню Победы проходят в Москве

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Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за ночных заморозков

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за ночных заморозков

Москвичей предупредили о длинных выходных

В Москве организовали множество праздничных акций, посвященных Дню Победы.

В эти выходные волонтеры Москвы и активисты молодежного сообщества "STOлица" будут раздавать жителям и гостям города знаменитые письма-треугольники. В них рассказываются биографии героев, в честь которых названы десятки московских улиц. Например, прохожие смогут узнать о подвигах Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и многих других.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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