06 мая, 17:30Общество
Акции ко Дню Победы проходят в Москве
В Москве организовали множество праздничных акций, посвященных Дню Победы.
В эти выходные волонтеры Москвы и активисты молодежного сообщества "STOлица" будут раздавать жителям и гостям города знаменитые письма-треугольники. В них рассказываются биографии героев, в честь которых названы десятки московских улиц. Например, прохожие смогут узнать о подвигах Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и многих других.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.