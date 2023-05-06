Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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12:45

Общество

В честь Дня Победы на ВДНХ пройдет культурно-историческая программа

В честь Дня Победы на ВДНХ пройдет культурно-историческая программа

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В честь Дня Победы на ВДНХ пройдет культурно-историческая программа. Об этом сообщила Наталья Сергунина.

Мероприятия продлятся несколько дней. На разных площадках комплекса можно будет посмотреть театральные постановки, послушать выступления музыкантов и познакомиться с историями фронтовиков.

С 7 по 9 мая пройдут экскурсии о жизни ВДНХ в годы войны. 8 мая в павильоне "Рабочий и колхозница" представят спектакль "Ленинградское детство» по повести Эллы Фоняковой "Хлеб той зимы". А на уличных выставках можно будет увидеть фотографии, сделанные фронтовыми корреспондентами в годы Великой Отечественной. Полную программу мероприятий можно посмотреть на сайте ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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