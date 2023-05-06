Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Общество

Добровольцы приходят в пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Добровольцы приходят в пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Новые антиалкогольные меры могут ввести в России

Москвичам рассказали, что впереди ожидают длинные выходные

Новости часа: движение поездов изменится на Савеловском направлении с 11 по 31 мая

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за ночных заморозков

"Почта России" на майские праздники будет работать по измененному графику

РЖД подготовили масштабную патриотическую акцию ко Дню Победы

9 мая в центрах "Мои документы" выходной день

Московские поликлиники на время майских праздников поменяли привычный режим работы

Самым холодным днем в Москве за историю наблюдений может стать 6 мая

Добровольцы из столицы и других регионов приходят в пункт отбора на военную службу по контракту в Москве. Он находится на улице Яблочкова недалеко от метро "Тимирязевская" и работает ежедневно.

Посетителей там принимают в режиме одного окна. На все вопросы готовы ответить сотрудники пункта и волонтеры. Подробную информацию об условиях набора можно получить по телефону 117, на портале mos.ru или в специальном чат-боте в Telegram.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика