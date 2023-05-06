Добровольцы приходят в пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Добровольцы из столицы и других регионов приходят в пункт отбора на военную службу по контракту в Москве. Он находится на улице Яблочкова недалеко от метро "Тимирязевская" и работает ежедневно.

Посетителей там принимают в режиме одного окна. На все вопросы готовы ответить сотрудники пункта и волонтеры. Подробную информацию об условиях набора можно получить по телефону 117, на портале mos.ru или в специальном чат-боте в Telegram.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

