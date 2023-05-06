10:30Общество
РЖД подготовили масштабную патриотическую акцию ко Дню Победы
Российские железные дороги подготовили масштабную патриотическую акцию ко Дню Великой Победы.
Так, на одном из столичных деловых центров, который находится рядом со станцией метро "Красные ворота", москвичи смогут увидеть большую и впечатляющую фотоинсталляцию, посвященную героям Великой Отечественной войны.
Фотографии ветеранов разместили прямо на фасаде здания. Как пояснили в РЖД, подобная инсталляция становится как никогда актуальной, ведь в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в разных форматах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.