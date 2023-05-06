Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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10:30

Общество

РЖД подготовили масштабную патриотическую акцию ко Дню Победы

РЖД подготовили масштабную патриотическую акцию ко Дню Победы

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Российские железные дороги подготовили масштабную патриотическую акцию ко Дню Великой Победы.

Так, на одном из столичных деловых центров, который находится рядом со станцией метро "Красные ворота", москвичи смогут увидеть большую и впечатляющую фотоинсталляцию, посвященную героям Великой Отечественной войны.

Фотографии ветеранов разместили прямо на фасаде здания. Как пояснили в РЖД, подобная инсталляция становится как никогда актуальной, ведь в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в разных форматах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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