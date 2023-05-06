Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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Общество

Самым холодным днем в Москве за историю наблюдений может стать 6 мая

Самым холодным днем в Москве за историю наблюдений может стать 6 мая

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Самым холодным днем в Москве за историю наблюдений может стать 6 мая. По ночам ожидаются заморозки и минусовая температура на термометрах.

Днем синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными дождями, возможен даже снег. Дискомфорт добавит и ледяной ветер. На время холодов в Подмосковье пообещали возобновить подачу отопления. Ряд городских округов отопление не отключали, остальные возобновят подачу тепла в ближайшие сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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