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09:45

Общество

В России хотят ограничить продажу спиртного в барах и кафе в жилых домах

В России хотят ограничить продажу спиртного в барах и кафе в жилых домах

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В России хотят ограничить продажу спиртного в барах и кафе, которые расположены в жилых домах.

Как сообщает газета "Известия", Госдума может закрыть двери так называемым "наливайкам" поэтапно. При этом право на введение ограничений планируют отдать региональным властям. Сначала хотят установить минимальную площадь таких заведений в 50 "квадратов", а затем запретить отпускать там алкоголь с 22:00 до 09:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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