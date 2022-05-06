Москвичам рассказали о работе поликлиник в майские выходные

Впереди вторая часть майских праздников. Телеканал Москва 24 ответил на самый частые вопросы горожан, рассказав о графике работ медучреждений столицы.

Как работают взрослые поликлиники? Можно ли вызвать врача на дом? Можно ли сделать вакцинацию от COVID-19? Как будут работать детские поликлиники? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.