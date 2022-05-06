Почти на все выходные в Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Из-за этого в городе будет казаться холоднее, чем показывают термометры. Между тем, синоптики обещают довольно теплую и солнечную погоду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.