"Желтый" уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве на 7–9 мая.

СБ ООН собрал незапланированное заседание по Украине.

Восемь человек погибли при взрыве в Гаване, 19 – ранены, сообщают власти Кубы.