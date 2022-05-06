Рассуждения Мадрида о возможности высылки посла РФ говорит о копировании линии НАТО, заявили в МИД РФ.

Акция "Бессмертный полк" прошла в "Русском доме" в Румынии, передает Россотрудничество.

Почти 600 человек с начала сезона обратились в больницы Подмосковья из-за укусов клещей, сообщает Роспотребнадзор.