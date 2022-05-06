Москвичам объяснили, как избежать штрафа при жарке шашлыков

Спасатели напомнили москвичам "шашлычные" правила. Даже в будни, между праздниками, в парках много людей, а в выходные будет еще больше.

Чтобы избежать штрафа, нужно учесть несколько моментов. Разводить открытый огонь на природных территориях Москвы не запрещено, но только в специально оборудованных местах, иначе инспекторы выпишут штраф на 5 тысяч рублей. Уже сейчас патрулируют парки и леса, проводят пока профилактические беседы.

Если вы жарите шашлык на дачном участке, расстояние от дома должно быть не менее пяти метров. Место вокруг мангала, в целях безопасности, нужно очистить от сухой травы. При этом устанавливать жаровню рекомендуют минимум в 30 метрах от лиственных деревьев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.