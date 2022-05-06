Назван самый теплый день в предстоящие праздники в Москве

8 мая может стать самым теплым днем в Москве с начала года. Однако солнечная погода не продержится долго, говорят синоптики. Влияние окажет и довольно сильный ветер, из-за него будет казаться, что на улице прохладнее, чем показывают термометры.

К 9 мая погода резко испортится. Относительное тепло сменит похолодание, порывистый ветер и осадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.