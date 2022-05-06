Ветеранов ВОВ столичного метро поздравили с Днем Победы

В московском метро работают 74 ветерана, которые принимали участие в боевых действиях. Об этом рассказали во время торжественной встречи, посвященной Дню Победы, которая состоялась в электродепо "Северное".

Ветеранов с праздником поздравил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Также участники встречи возложили цветы к обелиску, установленному в честь погибших в боях воинов-метрополитеновцев.

Метрополитен в годы войны был и бомбоубежищем, и промышленными мастерскими, которые работали для фронта. При этом подземка активно строилась и функционировала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

