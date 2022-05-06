Эксперты рассказали, как выбрать одноразовую посуду

77% россиян выбирают пластиковую посуду для отдыха на природе или на даче. 23% предпочитают пользоваться бумажной. Это данные социологического опроса.

Какую продукцию стоит выбрать для отдыха на природе? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.