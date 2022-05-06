Эксперт рассказал, когда готовиться к новой вспышке COVID-19

Китай переживает очередную мощную волну коронавируса. Из-за стремительного распространения "Омикрона" пришлось даже частично закрыть метро в Пекине. При этом эксперты говорят, что в новых реалиях вакцина скорее всего не справится.

А основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс призывает ВОЗ наращивать силы и готовится к появлению более агрессивного штамма. Как обстоят дела с заражениями в Москве и когда готовится к новой вспышке?