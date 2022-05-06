Эксперты посоветовали меньше вакцинировать людей от COVID-19 препаратом Johnson&Johnson

Американские эксперты посоветовали меньше вакцинировать людей от коронавируса препаратом Johnson&Johnson из-за высокого риска тромбозов.

Теперь вакцину будут делать лишь тем, у кого по какой-либо причине нет возможности привиться другими одобренными в США препаратами. По официальным данным, в стране введено почти 19 миллионов доз Johnson&Johnson.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.