Ураганный ветер повалил около 60 деревьев в Москве

Ураган повалил в Москве около 60 деревьев и повредил более 40 машин. Об этом сообщает официальный телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что из-за ураганного ветра городские службы и службы спасения Москвы перевели в режим повышенной готовности. Дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях организовали в парках, зонах отдыха и других общественных местах. Также задействована система СМС-оповещения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.