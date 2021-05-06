В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве

В Москве дует штормовой ветер. Порывы временами достигают 23 метров в секунду. МЧС распространило экстренное предупреждение, автомобилистов просят снизить скорость движения и не парковаться под деревьями.

По данным информагентств, уже упали несколько деревьев, также на западе столицы пострадал один человек.

Кроме того, на 15-й Парковой улице упавшее дерево заблокировало движение. Как сообщают в департаменте транспорта, задерживаются автобусы под номерами 51, 52, 449 и 884. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.