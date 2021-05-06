Россиян обязали измерять грибы в лесу

Москвичам-грибникам в лесу теперь потребуется линейка. Россиян обязали измерять грибы перед сбором.

У лисичек, сыроежек, маслят и опят диаметр должен быть не менее 1,5 сантиметра. И более 2,5 сантиметров – у шляпок груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков.

При нарушении грозит штраф от 500 до тысячи рублей. Кроме того, эксперты напомнили, что за сбор токсичных грибов, а также тех, что обладают наркотическим эффектом грозит уже не административная, а уголовная ответственность. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.