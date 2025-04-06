Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 6 апреля.

Новая порция интенсивных снегопадов в Москве ожидается ночью в понедельник, 7 апреля. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение, а погодный уровень опасности повысили до оранжевого. По прогнозам, раньше 17 апреля сугробы не растают.

Дизайн станции "Вавиловская" Троицкой линии метро посвятят выдающемуся ученому-физику Сергею Вавилову и его исследованиям в области люминесценции. Светильники над платформой будут символизировать частицы света. В перспективе они создадут эффект движения.

Лимитированные "Тройки" теперь можно купить не только на стойках "живое общение", но и на маркетплейсах. В продажу уже поступили новые карты ограниченной серии – на этот раз с шедеврами Третьяковки.