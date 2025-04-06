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06 апреля, 06:15

Общество

В Москве может выпасть до 28 мм снега 6 апреля

В Москве может выпасть до 28 мм снега 6 апреля

В Москве выпал снег в ночь на 6 апреля

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В столицу вернулась зима – снег начал идти еще накануне вечером, а к ночи перерос в настоящую метель. Ветер усилился, а улицы города замело. По данным синоптиков, 6 апреля в Москве ожидается высшая точка непогоды – до 28 миллиметров осадков за сутки, что почти соответствует всей апрельской норме. А 7 апреля может выпасть еще до 15 миллиметров.

Коммунальные и аварийные службы переведены на усиленный режим работы. Жителей столицы просят отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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