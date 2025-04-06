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06 апреля, 10:00

Общество

Тренд на воронку энергии и капсулы для быстрого похудения захватил интернет

Тренд на воронку энергии и капсулы для быстрого похудения захватил интернет

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Новый тренд захватил соцсети – девушки крутят "воронку женской энергии" в надежде разбогатеть, встретить мужчину мечты и даже получить новую квартиру. Одновременно с этим популярность набирают капсулы для быстрого похудения. В рекламе обещают мгновенный результат без усилий, но на деле – побочные эффекты и потраченные деньги.

По словам врачей, в таких препаратах могут содержаться запрещенные вещества. А психологи отмечают, что в стремлении к идеальной жизни люди все чаще верят в волшебные практики, вместо того чтобы заняться реальными переменами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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