Более 400 владельцев животных обратились в подмосковные госклиники из-за укусов клещей

Больше 400 владельцев животных обратились в подмосковные госклиники из-за укусов клещей. И это всего за две недели. 60 животных пришлось лечить, сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Животное от укуса клеща может погибнуть. Для профилактики лучше сочетать нескольких видов обработок. Капли на холку защитят на четыре недели, ошейники – до восьми месяцев. Таблетки – до трех месяцев. А еще можно продезинфецировать участок.

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