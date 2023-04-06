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Общество

Несколько российских компаний провели эксперименты с 4-дневной рабочей неделей

Несколько российских компаний провели эксперименты с 4-дневной рабочей неделей

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В России продолжаются эксперименты с 4-дневной рабочей неделей. Это инициатива руководства некоторых компаний.

В Совкомбанке, например, такое нововведение оценили позитивно. По итогам эксперимента продуктивность сотрудников не снизилась. При этом только 4% из них не справились с поставленными задачами.

Ранее в Госдуме предложили работать 36 часов вместо 40, сделав пятницу сокращенным рабочим днем. Профсоюзы такую инициативу одобрили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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