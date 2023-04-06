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Общество

Заммэра столицы заявил, что пик половодья пройден в Московском регионе

Заммэра столицы заявил, что пик половодья пройден в Московском регионе

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В Московском регионе пик половодья пройден. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков. По оценкам мэрии, половодье продлится еще две или три недели.

Отмечается, что уровень наполненности водохранилищ в среднем составляет 90%. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что вода в Москву поступает из 15 водохранилищ. Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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