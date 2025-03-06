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06 марта, 21:45

Общество

Московская молодежь провела встречу с женщинами, защищающими Родину

Московская молодежь провела встречу с женщинами, защищающими Родину

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В преддверии 8 Марта московская молодежь пообщалась с женщинами, которые выбрали для себя путь защищать Родину и помогать другим людям. Встречу в рамках мероприятия "Она – Герой" провело молодежное сообщество "STOлица".

В диалоге с молодыми людьми участвовали ветераны боевых действий в Афганистане Лариса Оруджова и Нина Полякова. Они были медсестрами военных госпиталей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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