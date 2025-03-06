Московская молодежь провела встречу с женщинами, защищающими Родину

В преддверии 8 Марта московская молодежь пообщалась с женщинами, которые выбрали для себя путь защищать Родину и помогать другим людям. Встречу в рамках мероприятия "Она – Герой" провело молодежное сообщество "STOлица".

В диалоге с молодыми людьми участвовали ветераны боевых действий в Афганистане Лариса Оруджова и Нина Полякова. Они были медсестрами военных госпиталей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

